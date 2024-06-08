Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Takımı Övdü

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, seçimli genel kurulda faaliyet raporunu okurken futbol A takımını överek, "Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren tarihin en karakterli takımını alınlarından öpüyoruz." dedi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ilk gününde kulüp bünyesindeki takımlar ve sporcular hakkında faaliyet bilgilerini aktaran Kızılhan, futbol A takımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Futbol takımımız bu sezon gösterdiği şampiyonluk performansıyla ligi 99 gol ve 99 puanla tamamladı. Rakiplere farklı, bize farklı mücadele eden takımlarla savaşarak, tarihin en karakterli takımını oluşturduk. Rakiplerimiz desteklenirken biz hep aşağıya çekildik. Ancak oyuncularımız yılmadı, 'Nasıl olsa olmayacak.' demeden sonuna kadar mücadele ruhlarını ortaya koydular. Son noktayı ise kendini şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil tüm spor kamuoyunun gözleri önüne koydular. Taraflı tarafsız herkesin gerçekleri görmesini sağlayan bu tarihi mihenk taşı, bugün şampiyonluğa rağmen asılan bayrak sayısının alışılmışın çok altında kalmasına neden olmuştur. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren tarihin en karakterli takımını alınlarından öpüyoruz. Çok değerli hocamız İsmail Kartal'a, teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Biz onlardan razıyız."