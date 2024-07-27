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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Jose Mourinho ile büyük başarılar hedefliyor

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Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde futbolda bu sezon büyük başarılar yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde futbolda bu sezon büyük başarılar yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapılan açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi.

Faaliyet raporunu okuyan Burak Kızılhan, sözü şube sorumlularına verdi.

Şube sorumlularının branşlarla ilgili verdiği bilgilerin ardından yeniden kürsüye gelen Kızılhan, "3 Temmuz kumpasının üzerinden 13 yıl geçti. Bu karanlık yapıya karşı tavrımızın net olduğunu ve mücadelemizin bitmeyeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. TFF seçimli genel kurulu gerçekleşti. Yeni seçilen federasyondan tek beklentimiz adil yaklaşımla tüm takımlara eşit mesafede, Türk futbolunun geleceğini düşünerek adımlar atılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Futbolda yeni sezona ilişkin beklentileri aktaran Kızılhan, "Yapılan haksızlıklar, yapılan kayrılma tüm Türkiye'nin gözü önünde oldu. RAMS Park'ta her şeye rağmen galip gelerek şampiyonluğu kimin hak ettiğini gösteren takımımıza minnettarız. Mourinho liderliğinde bu sezonun Fenerbahçe için büyük başarılara sahne olacağına tüm kalbimizle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ali Koç'un Bodrum'daki açıklamalarının amacından saptırılmaya çalışıldığını anlatan Kızılhan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe bir ve beraber olursa tüm zorlukları aşacak güce sahiptir. Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü diyoruz. Marka değeriyle kıyasladığımızda bizim kadar farklı branşta aktif başka spor kulübü yok. Fenerbahçe bu branşlarda sadece aktif değil, hepsinde zirve yarışı içinde. Rakipler değişiyor ama Fenerbahçe adı hep aynı yerde kalıyor."

Kaynak: AA / Spor

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