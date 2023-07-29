Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk kararını takip edecek

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesi şampiyonluklarda vereceği kararı takip edeceklerini açıkladı. Kızılhan, ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti ve Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu belirtti.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalardan bulunan Kızılhan, şöyle konuştu:

FIVB Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine devam eden Burak Kızılhan, "Milliler tarihi bir zafer kazandı. Onları kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmak için maddi anlamda bazen zorlansak da sporcular yetiştirmek, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek gerekiyor. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübü hatta dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyük başarıda yer alan sporcularımız başta Eda Erdem Dündar, Melissa Vargas, Gizem Örge ve Aslı Kalaç'ı kutluyoruz. Hep birlikte verdikleri mücadele bizleri onurlandırdı. Teşekkürler sarı melekler, teşekkürler Filenin Sultanları" diyerek sözlerini tamamladı.