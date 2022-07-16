Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı andı
AA - Emrah Oktay - Spor
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Fenerbahçe Kulübü, unutulmaz başkanlarından Faruk Ilgaz'ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Kulübü, unutulmaz başkanlarından Faruk Ilgaz'ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış, görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
AA / Emrah Oktay - Spor