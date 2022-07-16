Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı andı Fenerbahçe Kulübü, unutulmaz başkanlarından Faruk Ilgaz'ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Fenerbahçe Kulübü, unutulmaz başkanlarından Faruk Ilgaz'ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış, görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi. AA / Emrah Oktay - Spor Faruk Ilgaz Fenerbahçe Spor Haberler

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