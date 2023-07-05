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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 'Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak.' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak." dedi.

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak." dedi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler

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