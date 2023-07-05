Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak." dedi.
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Arda Güler önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kalmayacak." dedi.
Sizce Arda Güler hangi takımı tercih etmeli?— Haberler.com (@Haberler) July 4, 2023
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor