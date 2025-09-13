Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda başkan Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen başkan Koç, "Özellikle Türk futbolu için hayırlı olsun, inşallah Fenerbahçe şampiyon olsun." ifadesini kullandı.

Ali Koç, dün Anadolu Ajansının Spor Masası programına konuk olduğunu hatırlatarak, "Dün Anadolu Ajansına çıktım. Orada dilimiz döndüğünce yeni sezon planlamasını, hoca değişikliğinin neden gerektiğini anlatmaya çalıştım." diyerek transfer döneminde yapılan planlamalarla ilgili bilgiler verdi.

Yeni sezon öncesinde transfer listesindeki futbolcuları kadrolarına kattıkları için memnun olduklarının altını çizen Koç, "Bu dönemde Devin ve ekibinin tespit ettiği, gelecek açısından ciddi ekonomik potansiyeli olan birkaç oyuncuyu alamadık, Premier Lig'de bazı kulüplere gittiler. Kış transferinde yapacağımız bir 8 numara transferimiz var. Transferde iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Koç, transfere limit açmak için Yusuf Akçiçek'in satışına istemeyerek de olsa onay verdiklerinin altını çizdi.

"Fenerbahçe'nin bütün olması gerekiyor"

Kulübün mali yapısının istedikleri noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Koç, buna karşın camiayı içeriden karıştırmaya çalışanlar olduğunu kaydetti.

Mevcut federasyonun birçok konuda temizlik yapmaya çalıştığını dile getiren Koç, "İnşallah muvaffak olurlar. Ama burada Fenerbahçe'nin bütün olması gerekiyor. Fenerbahçe'nin bütün olduğu zamanı 3 Temmuz'da gördük. Camia bir ve bütün olduğu zaman bu mücadele daha iyi noktaya gidecek. Aksi halde bir başkan ve yönetim, bu durumu kendi kendine çözemez." diye konuştu.

Seçim yarışında diğer iki başkan adayı Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp'e kulübün bütün tesislerinin ve kulüp televizyonunun açık olduğunu söyleyen Koç, "Biz bunu 2018'de görmedik. Adil rekabetin sağlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben nasıl FB TV'yi kullanabiliyorsam onlar da kullanabiliyor. Faruk Ilgaz'ı nasıl kullanabiliyorsam, onlar da kullanabilir. Adil rekabet bizim için önemli. Bu sene ben dahil hiçbir adaydan beraber çıkalım teklifi gelmedi. Gelirse, ben hazırım. Bence hiç de zararı olmaz. Kongre üyelerimizin daha sağlıklı karar vermesi için sağlıklı olur. Teklif gelirse ben kabul ederim." dedi.

"Bankalar Birliğinden çıkmaya ramak kaldı"

Transferde geç kalındığı iddialarını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, birçok kulübün son dakika transferlerine imza attığını vurguladı.

Transferin son gününde Başakşehir'in 4 oyuncu aldığını, Beşiktaş'ın da Jota'yı kadrosuna kattığını söyleyen Koç, "Beşiktaş, bize de teklif edilen çok önemli bir futbolcuyu son dakikada getirdi. Bizim ihtiyacımız yoktu. Herkes son dakikada hamle yapıyor. Belki biz Skriniar'ı son 3 güne bıraksaydık, bırakın bonservis ödemeyi belki maaşının bile yarısını karşılatırdık. Bir tek Semedo konusunda acele ettik ama geldikten sonra her maçta 11'de sahaya çıktı." diye konuştu.

Seçim yarışındaki şansıyla ilgili de açıklamada bulunan Koç, şunları kaydetti:

"Üç sonuçlu bir seçim olur. Kafa kafaya gidebilir. Farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Kararsız çok seçmen var. Her türlü sonuca açık bir seçime gidiyoruz ama kazanacağımıza inanıyoruz. Bu seçim 7 yıldır verilmiş mücadelenin, atılım dönemine geçilen bir dönemde yapılıyor. Liste değişimi için son tarih 17'si. Ayın 17'sinden sonra yalnızca vefat durumunda değişiklik olabiliyor. Listeyi baştan aşağı değiştirmek ciddiyetsizlik olur ama 2-3 isim değişebilir. Ama esas değişimi Futbol AŞ'de yapacağız. Abdullah Kiğılı oraya girecek, Hamdi Akın başkan vekili olacak. Bankalar Birliğinden çıkmaya ramak kaldı. Mali bağımsızlığı 0 borç olarak düşünenler var, öyle bir dünya yok."

"Biz hiçbir zaman destek görmedik"

Fenerbahçe'nin mali yapısının tam olarak istedikleri seviyeye gelmediğini dile getiren Ali Koç, "Fenerbahçe'de bir gün ekonomik gücü yüksek olmayan bir başkan seçildiğinde, Fenerbahçe o gün temelleri sağlam, altyapısı güçlü, ekonomisi güçlü bir kulüp demektir. Mesela 3 kupa kazanan basketbol takımının 6 milyon avro açığı var. Ama bu açık 14-15 milyon avroydu. Finansal açıdan kuvvetli olmayan birisi başkan olduğunda camia o zaman çok kuvvetlenmiştir. O günler henüz gelmedi." ifadelerini kullandı.

Gerek Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının gerekse de başkan adayları Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp'in 7 sezonda kulübün hakkını koruyacak bir şey yapmadığını dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman destek görmedik, kötü gittiğimizde de tam tersini gördük. Rövanşist ruhla, intikam hisleriyle mi Fenerbahçe'ye yaklaşacağız? Fenerbahçe'deki bölünmüşlüğe en büyük katkıyı Fenerbahçeliler sağlıyor. Ben buna organize kötülük diyorum. Aziz başkan yine bir açıklama yaptı, inşallah yine yapar. Orada 'Bu seçimler doğru değil' diyor. Bana göre de doğru değil ama camiaya kulak verdik. Ama '16 binin üzerinde imza olursa seçime gireceğim.' dedi. O zaman doğru mu olacaktı seçim? Bir ara insanları kendisi aramaya başladı imza için. Böyle muhalefet mi olur."

Sohbet toplantısında yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın da yapılacak stat projesiyle ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:

"Kapasiteyi 65 bine ulaştıracağız. Bizim sahamız bize ait değil, burada kiracıyız. Burası Gençlik ve Spor Bakanlığına ait. Bütün projeler teslim edildi, 1 aydır izin bekliyoruz. İzni aldıktan sonra belki yatırıma katılmalarını talep edeceğiz. Bütün takımların yatırımlarını bir şekilde devletimiz yaptı. Bizim ön şartımız değil ama katılımda bulunmasalar bile biz stadı kendimiz yapacağız. Daha dün imzaladım ve stadın sondaj çalışmalarıyla başlıyoruz. Ocak ayından itibaren üst yapılardaki çalışmalara başlayabiliriz. Ocak ile mayıs ayındaki maçları rahatsız etmeden çalışabiliriz. Çatıyı yükselttikten sonra belki önümüzdeki sezonun ilk yarısına kadar maç yapamama durumumuz olabilir. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Sezon feda etmeden bu işi zor kıvıracağız gibi duruyor. 2026-2027 sezonunun ilk yarısını TFF'yle anlaşabilirsek deplasmanda oynarız, ikinci yarıyı iç sahada oynarız. ya da tam bir sezonu başka bir statta oynamak gibi bir alternatifimiz var. Bu ocakta başlayıp diğer ocak ayında rahatlıkla bitirebiliriz."