Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, AA Spor Masası'nın konuğu oldu (3)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kadrolarına dahil ettiklerini Ederson, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreçlerini anlattı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen Spor Masası programının canlı yayın konuğu oldu.

Ali Koç, Bankalar Birliği ile olan anlaşmadan çıkmak için yaptıkları çalışmalara değinerek, "Her şey için el sıkışıldı. Askıdan sonra Ziraat Bankası'na temlik, Kenan Evren Lisesi ve Kayışdağı'nda kolejin olduğu arazide Emlak Konut ile 3 ayaklı bir iş birliği... Buradan gelecek paranın Bankalar Birliği borcu kapanana kadar buraya akması. İçimiz rahat. Artık yüzde 50'yi bırakmayacağız. Yüzde 50 bize gelecek. Bu da gemiyi çevirmek için çok önemli. İlk önce satalım, verelim, çıkalım istedik. Gördük ki proje riskini alıp, iki sene sonra gelirimiz fazla olabilir, borcumuz da az olabilir. Kenan Evren projesinden 50-60 milyon avro gelir bekliyoruz. 29 yıllık tahsis orası. Sayın Nedim Keçeli orada iş merkezi, iş hanları, ofisler yapacak. Bazı tesislerimizi düzeltmemiz gerekiyor. Bunların tohumları atıldı. Bankalar Birliğinden de çıkmak için Hamdi Bey '2 ay' dedi, ben '3-4 hafta' dedim. Konu, bürokratik adımlara kalmış, soru işareti barındırmayan konumda." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi futbolda şampiyon yapamamalarının bedelini seçimle ödediklerini anlatan Koç, "Fenerbahçe her 10 ayda bir seçime giremez. Çünkü sonraki sene de seçim var. Camianın menfaatleri için seçimleri kim kazanırsa iki senelik bir görev olması lazım." dedi.

"Ederson'un transferi 3 saat içinde bitti"

Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli takımın kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Ederson'un transferinin 3 saat içinde bittiğini aktardı.

Koç, Brezilyalı kalecinin transfer sürecini şöyle anlattı:

"İyi bir kaleci arıyorduk. Livakovic gitmek istediğini iletti. Premier Lig'e gidecekti. Bence biraz hata yaptı. Fazla talepkar olduğu için fırsatı kaçırdı. Bizim alacağımız kaleci o takıma gitti ama önemli bir kaleci ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştik. Ederson hiç aklımızda yokken olan bir süreç. Kaleci transferi aklımızda vardı. Hamdi Akın ile Samandıra'ya idmanı izlemek için gitmiştik. Orada bir menajerden telefon geldi. O menajerle konuşurken 'Ederson konusu ne oldu?' dedim. 'Ederson konusu daha olmadı. Karşı takım (Galatasaray) kamp kurmuş. Bazı konularda anlaşamamış. Siz ister misiniz?' dedi. 2-3 saatte belli başlı şeylerde anlaştık. 3 saat içinde iş bitti. Bitince Brezilyalı diğer kaleciden feragat etmek zorunda kaldık. İyi de yaptık. Premier Lig'de gördüğümüz Ederson'u Fenerbahçe kalesinde de aynı şekilde görürüz. 'Benfica'ya elendik ve o yüzden bu transferleri yaptık.' diye bir şey uzaktan yakından alakası yok. Mourinho temmuz ayında konuştuğumuzda 'Bir kanat yeter' dedi. 'Katılmıyorum, iki kanat alacağız' dedim. İşin aslı astarı bu şekilde. Bir 8 numara için dünden beri çok çalışıyoruz. Çok genç, 22-23 yaşlarında müthiş potansiyel ama pazarlıkları istediğimiz noktaya getiremediğimiz için son dakika her şey olabilir ama olmayacak gibi gözüküyor. Hızlı, zeki, teknik bir 8 numara. Alamayabiliriz ama devre arasında kesin olacak."

Kerem Aktürkoğlu transferi için temmuz ayının 3. haftasından bu yana çalıştıklarını aktaran Ali Koç, "Portekiz'den ayrıldığımız zaman, ertesi gün oradaydık. Uçağa bindiğimizde ertesi gün Kerem'in transferi sonuçlanmadan bitmişti. Anlaşamadık, müzakereler devam etmiyordu. Uçağa bindik, Kerem kulübüne ne dediyse pazarlık yeniden başladı. İstanbul'a geldiğinde el sıkışma noktasına gelmiştik." şeklinde görüş belirtti.

Marco Asensio'nun sarı-lacivertli takıma katılma sürecine dair de konuşan Koç, şunları kaydetti:

"Asensio'nun rakamları 3 hafta önce de 6 hafta önce de bambaşkaydı ama biz temmuz ortasında oyuncuyla el sıkıştık. Kulübüyle de görüşüyorduk. Mourinho, Skriniar'ı temmuzda istiyordu. 'Ben bu oyuncuyu kaptan olduğu için kampta görmek istiyorum.' dedi. 20 milyon avrodan kapı açıldı, temmuz sonunda 6 milyon avroya indi. Asensio'da da aynı rakamlar var. Aston Villa son anlarda agresif bir şekilde topa girdi. PSG biz düzgün davrandığımız için, direkt kulübe gittiğimiz için oyuncuyu bize vermeyi tercih etti. Asensio ile hiç şart görüşmedik."

"Ceballos seçim kazandırır"

Ali Koç, Real Madrid formasını giyen Dani Ceballos ile ilgilendiklerini belirterek, "Ceballos seçim kazandırır, Real Madrid'den oyuncu getiriyorsun. İstesek bugün getiririz ama 4 yıllık maliyeti 47 milyon avro. Yapmadık, yapmamayı tercih ettik. Bu kadro bizi devre arasına kadar götürecek. Djiku'yu yollarken de çok az stoperimiz var. Becao 14. yabancı olarak listeye girer. Becao, kasım ayında başlayacaktı ama 3 haftadır idmanlarda hazır hale geldi. Yunus Emre Konak'a da baktık. İstenilen paralar ortada. Geleceği parlak, Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, bonservis harcamalarında Türkiye'den bir takımın Avrupa'da üst sıralarda yer almasıyla ilgili olarak, "Helal olsun." ifadesini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu

Ali Koç, Fenerbahçe camiasını birlik ve beraberliğe davet ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tane Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin etrafında dönenleri, konjonktürü, birlik ve beraberliğin ne kadar tehlikede olduğunu iyi kavramaları, camiada birlikteliğin sağlanması gerekiyor. Organize kötülük deniyor. Rakipte durum tam tersi. Korumadığın sürece orada yer bulamıyorsunuz. Bugün Fenerbahçe'de benim yaşadıklarım, yaşatılanlar, Erol Bey'in ailesine kadar yaşatılanlar, yalan, iftira, futbolculara küfür etmek, Athletic Bilbao maçında 5. dakikada oyuncuları yuhalamak, bunlar bize öğretilenlerle alakası yok. Bu, demokratik hak, kulübün yanında duranlar, 'Oyuncuları yuhalamayalım' diyenler, paralı köpekler, hainler... Ekmek parasını Fenerbahçe'yi temsil edenler Fenerbahçe'ye saldırarak kazanıyorsa camia buna dur diyemezse bölünmüşlük devam eder. Kulübü savunanlar hakarete uğruyorlarsa bu da büyük tehlike. Fenerbahçe camiası çok kudretlidir. Gencecik çocukların 3-5 kuruş para karşılığı Fenerbahçe'ye sallamasına müsaade etmemeliyiz."

Camiayı ayrıştıran her unsuru yok etmeleri gerektiğinin altını çizen Koç, "Fenerbahçe'ye vurmak, saldırmak kolay. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Onların yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak adliye koridorlarında sürünüyorduk. Fenerbahçeliler birbiriyle itişmekten büyük resmi unutuyorlar. Fenerbahçe camiası 3 Temmuz ruhuyla bu usulsüzlüklerin üstüne çökseydi bugün devlet de mahkemeler de farklı noktada olurdu. Dzeko ve Tadic gibi iki senesini vermiş kişiler Fenerbahçe'den olumsuz duygularla ayrılmamak istemiyorsa, stada gelmiyorsa bu, herkesin 'Ne oluyor?' demesi gereken bir unsurdur. UEFA Başkanı, Fenerbahçe Başkanına '5. dakika bir gol yediniz, daha 85 dakika var. Bu nedir?' diye sorduğunda Fenerbahçe Başkanı cevap veremiyorsa tehlikenin farkında olmamız gereken nokta bu, taraftarlık bu değil. Sevdanın peşinde koşmak bu değil. Fenerbahçe için güzel günler yolda. Şampiyonluğa hiç olmadığı kadar inanmış durumdayız. Ayrık otlarını temizlemek zorundayız. Fenerbahçe'yi kendimiz zayıflatıyoruz. Kendilerini Fenerbahçe ile özdeşleştiren birçok kimsenin Fenerbahçe'nin karşısında durması, keyif alarak, salyalar akıtarak durması Fenerbahçelilik değildir. Şampiyonluksa bir numara hedefimiz, 1,5'uncu hedef camianın birlik ve beraberliğidir, toparlanmaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ali Koç, "Devletimize de teşekkür etmek lazım. Bankalar Birliği imkanı oluşturulmasında Fenerbahçe dik durdu, 5 değil 9 seneye alındı. 5 senelik olsaydı 2 sene önce çökmüştü. Bu, bize mali disiplin, harcama limitlerini getirdi. Gelirler arttı. Kulüplerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bürokratik süreçlere yardımcı oldular. Aynı günlere dönmemek önemli olan. Her kulübe eşit şartlarda yaklaşmak çok önemli." diye konuştu.

Başkan Ali Koç, Türk halkını sevince boğan voleybol ve basketbol milli takımlarının başarısına değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Voleybolda 'Filenin Sultanları'na teşekkür ederiz. Müthiş duygular yaşattılar. Kızların, teknik kadronun, federasyon başkanının başarısı olağanüstü. Turnuvanın en iyi 6 oyuncusunun 3'ü de Fenerbahçeli. Basketbolda da başta Hidayet Başkan olmak üzere takımımızın Allah yolunu açık etsin. Şans yanımızda olsun. Geldiğimiz nokta çok önemli. Şu an 7'de 7 gidiyorlar ve müthiş bir basketbol oynuyorlar."

