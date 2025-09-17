Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, AA Spor Masası'nın konuğu oldu (2)

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başkanı olduğu zaman gençlerin önünü açmayı planladığını söyledi.

Sadettin Saran, Anadolu Ajansının İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programının canlı yayın konuğu oldu.

Şampiyonluğun vazgeçilmez bir hedef olduğunu belirten Saran, "Dün gençlerle birlikteydim. Başkanlık, 27 sene boyunca iki başkan arasında gidip gelmiş. Tüzük değişikliğini yapacağımı açıkladığım zaman gençler çok mutlu oldu. Biz, bunu onlar için yapıyoruz. Onların önünü açmak istiyoruz. Arkadaşlar, 3 senedir tüzük çalışması yapıyor. Genel kurula da yakın zamanda bu çalışmayı sunacağız. Takımı 3 sene şampiyon yapamazsan gideceksin. Şampiyon yaparsan da en fazla 6 sene kalacaksın. Bunu zamanında Amerika Birleşik Devletleri yaptı. Belki bunun ilk kurbanı ben olacağım. Yeri gelince hocalar ve futbolcular gidiyor. Başkanlar da bir değişsin." diye konuştu.

"Fenerbahçe Kulübünde başkan olmak çok büyük bir onur"

Yönetim kadrosunda ileride başkan olabilecek insanların olduğunu kaydeden Saran, "Biz, bu sürede gençlerin önünü açacağız. Bizden bir şeyler öğrenecekler. Benden daha iyi başkan olacaklar. Ben, Fenerbahçe'nin geleceğini düşüneceğim. Fenerbahçe Kulübünde başkan olmak çok büyük bir onur. Buraya gelecek insanların, 'Ben buraya gelebilirim.' demesi lazım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, bazı işlemlerin hızlanması için bakanlıkla görüşmesine değinen Saran, "Bakanlıkla görüşeceğini söylediği zaman Ali Koç'a teşekkür ettim. Fenerbahçe'nin lüzumsuz bir krize girmesini istemediği ve kulübün iyiliğini düşündüğü için bakanı iki kere aradı. Sağdan ve soldan bazı şeyler duyuyorum. Bana gelen herhangi bir şey yok. 'Arkamdan bakanlıkla görüşenler var' dediğimde Ali Koç'u kast etmedim. 'Aday olamaz' dediler. Aday olduk. 'Başkan olamaz.' dediler. Olacağız. 'Şampiyon olamazlar.' diyecekler. Şampiyon da olacağız." şeklinde konuştu.

Ali Koç'un kendisi için söylediği "Şampiyonluk ve E Blok'u kaldırma dışında bir projesi yok" sözlerine cevap veren Saran, şunları kaydetti:

"Üzüldüm. Tabii ki projemiz var. Hatta 'E Blok'u nasıl kaldıracak? Orada verilmiş bir hak var.' sözünü duydum. Kendi zamanında nasıl yaptıysa biz de öyle yapacağız. İnsanları dinliyoruz. Biz, böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Gerekeni yapacağız. 20 bin kombineyi 40 bine çıkaracağız. 'Kadıköy Cehennemi' ve 'Fenerbahçe Ruhu'nu geri getireceğiz. Gayrimenkul projelerimiz var. Gençler için projelerimiz var. Kulüp kanalı ve dijital platform için projelerimiz var. Ayrıca yaşlılarımız için de gerekeni yapacağız. Dereağzı'nda bir yerleri vardı ama çıkmak zorunda kaldılar."

"Futbol aklında bir sıkıntı görüyorum"

Fenerbahçe'nin son 11 sezonda şampiyon olamama sebeplerine değinen Saran, "Futbol aklında bir sıkıntı görüyorum. Karar merciinde bir sıkıntı görüyorum. 348 gün hocasız kaldık. İletişimde de bir sorun görüyorum. Sadece taraftar ve medya ile değil, Samandıra ile de bir iletişim problemi var. Bunların da çözümü, insan sevgisidir. Bunları yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kurumsal hafızaya çok önem verdiğini dile getiren Saran, "Daha önceki dönemlerde yapılan hatalardan bir tanesi de çok fazla insanın değişmesi. Bu, kurumsal hafızaya zarar verir. Ben, geldiğim zaman liyakate bakarım. Herkesle konuşacağım. Sonrasında devam etmeyeceklerimiz de olabilir." dedi.

Yatırım AŞ'nin kurulacağını aktaran Saran, "Arkadaşlarımın çalışmaları var. Her işi erbabına bırakmak lazım. Finanstan ve hukuktan anlayan arkadaşlarımız var. Yatırım AŞ'yi kuracağız. Daha önceki yönetimlerin yaptığı güzel projeleri biraz daha geliştireceğiz. 200 milyon dolardan fazla gelir bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine ve hakem kararlarına değinen Saran, şunları söyledi:

"Ben, dış etkenlere inanıyorum. Dış etkenlerin olmadığını söylemek, yönetime büyük haksızlık. 'Dış etken var.' dedikten sonra bahanelere sığınmak da zayıflıktır. Bunu yanlış buluyorum. Bir kısır döngüye giriyoruz. Bu durum, gelen hocayı ve oyuncuyu etkiliyor. Sen güçlüysen, tekmeye kafa atan bir takım kuruyorsan ve bahanelere sığınmıyorsan her şey mümkün. Bir önceki federasyon başkanı gitti. Büyük bir fark gördük. Demek ki bunlar mümkün. Geçen sene az kalsın şampiyon oluyorduk. Ankara'da bir bakana gidiliyor, görüşülüyor ve çıkılıyor. Orada genel müdür var, genel müdür yardımcısı var ve daire başkanı var. Ben bir binaya girdiğimde herkesin elini sıkıyorum. Böyle olman lazım. Yukarıdan bir bakış, ters tepiyor. Yukarıdan 'Bunu yapın.' dediklerinde de bir şey yapmazlar. Federasyona gittiğinizde bunun gözlemcisi var, disiplin kurulu var ve Merkez Hakem Kurulu var. Bunların hepsiyle konuşmalıyız. Ankara'da çok büyük Fenerbahçe taraftarları var. Onlara da dokunmamız lazım."

Dünya kulübü olduklarını dile getiren Saran, "Geçenlerde dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesinin başkanıyla konuştuğumda 'Biz, bir dünya kulübüyüz.' dedim. Alaycı bir şekilde 'Nasıl?' dedi. Ben de ona 'Olimpiyatlara kaç sporcu gönderdin?' diye sordum. Bunun gururunu taşıyoruz ama biz kendi ihtişamımızı unuttuk. Bunu önce kendimize hatırlatmamız lazım." dedi.

Ali Koç'u eleştirmek istemediğini belirten Saran, "Ali Koç, çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok da güzel işler yaptı. Karşılaştırmayı yanlış buluyorum. Sadece fark yaratacağımı düşünüyorum. Ben, sıfırdan geldim. Devlet memuru çocuğuyum. 40'tan fazla şirket yönetiyorum. Ekibimi seviyorum, onlar da beni seviyor. Şirketlerimde işten ayrılma oranı, medya sektörünün en düşüğü. Bizdeki yöneticilerin yüzde 54'ü kadın. Liyakate önem veriyoruz. Biz, insanları seviyoruz. Empati yapıyoruz ve insanları seviyoruz. Karar vermekte zorlanmam ve fevri değilim. Bunlar şampiyonluğu getiremeye yeterli." diye konuştu.

Kulübün kongre üyelerine seslenen Saran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ne kadar büyük bir camia olduğumuzu gösterelim. Lütfen herkes sandığa gelsin. Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye talibim. Fark yaratacağımı düşünüyorum. Sadece başarıda değil, başarısızlıkta da ezber bozacağıma inanıyorum. Beni destekleyen çok insan var. Onlarda bir hayal kırıklığı görürsem zaten bırakırım. Bu kampanya sürecinde de mümkün olduğu kadar centilmence işi yürütmeye çalıştık. Gençlerimize örnek olmalıyım. Ben mücadeleden ve kavgadan korkan bir insan değilim ama gerçek güç, sakin kalabilmektir. Ben bunu göstermek istiyorum."

