Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer...

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.