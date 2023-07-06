Üye Girişi
Haberler
Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer...

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer...

Spor Haberleri

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bedel karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title