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Fenerbahçe Kulübü, Ali Muhammed'e veda etti

Fenerbahçe Kulübü, Ali Muhammed'e veda etti

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının eski oyuncularından Ali Muhammed'in yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının eski oyuncularından Ali Muhammed'in yeni sezonda görevine devam etmeyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllar boyunca sporcu olarak hizmet etmiş ve efsaneleşmiş, geçtiğimiz sezon başında ise Fenerbahçe Beko bünyesinde bireysel gelişim antrenörü ve altyapılar elçisi olarak çalışmış olan Ali Muhammed, kişisel nedenlerden ötürü yeni sezonda görevine devam edemeyecektir." denildi.

Ali Muhammed'in her zaman örnek bir figür olarak kalacağına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcu olarak unutulmaz katkılar sağladığı Kulübümüzde idari ekip bünyesinde de kısa sürede fark yaratan hizmetler yapan, genç sporcularımızın her daim örnek almaya devam edeceği bir figür olan ve sonsuza dek Fenerbahçe Ailesi'nin bir parçası olarak kalacak Ali Muhammed'e tüm katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sarı mirasımızın en değerli isimlerinden olan Ali Muhammed'i evimiz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda her zaman en özel şekilde ağırlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Ali Muhammed Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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