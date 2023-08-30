Fenerbahçe Kulübü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı özel etkinlikle kutladı

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını özel bir etkinlikle kutladı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona başkan, eski başkanlar ve kulüp üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını özel bir etkinlikle kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun ev sahipliğinde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, eski başkanlardan Tahsin Kaya, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ile kulüp üyeleri yer aldı.

Açıklamada, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyona yoğun bir katılım olduğu kaydedildi.