Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarına ilişkin haberlere tepki gösterdi

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarının daha önce reddedildiğine yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, bu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi ve geçmişte böyle bir başvurunun olmadığı vurgulandı. Fenerbahçe, tarihinin yazılmasında emeği olan efsanelerin haklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarının daha önce reddedildiğine yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde, aynı kulübün belli isimlerince gündeme getirilen Fenerbahçemizin 1959 öncesi Türkiye şampiyonlukları ile ilgili daha önce TFF'ye başvuru yaptığı ve bu başvurunun Tahkim Kurulu tarafından reddedildiği gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Fenerbahçe'nin geçmişte böyle bir başvuru yapmadığının vurgulandığı açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Kulübümüzün iddia edildiği gibi geçmişte bu konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonuna ne başvurusu olmuştur ne de 'OLMAYAN' bu başvuru Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiştir. Şanlı tarihimizin yazılmasında pay sahibi olan, alın teri döken tüm efsanelerimizin emeklerine sahip çıkmak için attığımız hak arayışımız sonuna kadar devam edecektir."