Fenerbahçe Kulübü, 115'inci yaşını kutladı - Haberler

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Fenerbahçe Kulübü, 115'inci yaşını kutladı

AA - Hilmi Sever - Spor
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Fenerbahçe Kulübü, 115'inci yaşını kutladı

Fenerbahçe Kulübü, 115'inci kuruluş yılı için bir kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, 115'inci kuruluş yılı için bir kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Gücünü topraklarına sıkı sıkıya bağlı olan köklerinden alan, ait olduğu vatanının gençlerine fayda sağlamayı kuruluş amacı kabul eden, ülkesi için gerektiğinde benliğini siper eden, bir duruştur Fenerbahçe! Cumhuriyeti ve Atatürk ilkelerini özümsemiş, var olduğu her alanda, yarıştığı her kulvarda, zeki, çevik ve ahlaklı sporcularıyla, kırmızı-beyaz bayrağını her zaman yorulmadan gururla dalgalandırmış, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür Fenerbahçe!" denildi.

Mesajda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu büyük kulüp için Atasının izinde yürüdüğü her gün 'ilelebet' diyebilmek, 115 yıl boyunca nesillere ilham olan sporcular yetiştirmek, Türk gençlerinin her daim elinden tutmak, en büyük gurur olmuştur! İşte bunun için her zaman en değerli kimliktir, Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik! Cumhuriyet'le iç içe geçmiş değerleri, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi, kimseye boyun eğmeyen faziletli duruşuyla kupalardan, madalyalardan, şampiyonluklardan öte bir ruhtur Fenerbahçe! 1907'de filiz veren fidan, bugün 115 yaşında koca bir çınar! Gölgesinde gurur, köklerinde onur, dallarında yarınların sonsuz umudunu taşıyor. Dün olduğu gibi bugün, yarın ve istisnasız her gün milyonlarca taraftarı için 'İyi ki, İyi ki Fenerbahçe."

AA / Hilmi Sever - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Haberler

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