Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda mücadele eden Fenerbahçe ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda yer alan Konyaspor ile İstanbul Başakşehir'in rakiplerini elemesi durumunda bir üst turda karşılaşacakları olası rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu kura çekimleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev'i elemesi halinde 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşı karşıya gelecek. Eğer sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev'e elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndan devam edecek. Sarı-lacivertliler, bu durumda ise Çekya temsilcisi Slovacko ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 4 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor