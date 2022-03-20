Fenerbahçe-Konyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de son maça göre tek değişiklik yapıldı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup ettikleri müsabakanın ilk 11'inde yer alan Ozan Tufan'ı yedeğe çekti.

Deneyimli teknik adam, Konyaspor karşısında Ozan'ın yerine kart cezasını tamamlayan İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Diego Rossi ve Serdar Dursun ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Dimitris Pelkas, Luiz Gustavo, Arda Güler, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Burak Kapacak yer aldı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Konyaspor müsabakasının kadrosunda yer almadı.

Kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu ve henüz hazır olmayan Enner Valencia kadroya dahil edilmedi. Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jose Sosa da teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihi doğrultusunda müsabakanın 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Luiz Gustavo ve Novak uzun süre sonra kadroda

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Luiz Gustavo ile Filip Novak, uzun zaman sonra müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Bir süredir forma giyemeyen 2 futbolcu tüm kulvarlarda 9 maç sonra kadroda yer aldı.

Down sendromlular için düzenlenen kampanyaya destek

Fenerbahçe, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen kampanyaya destek verdi.

Sarı-lacivertli futbolcular, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin düzenlediği "#rengimizbelliolsun" kampanyası kapsamında renkli çorapları ellerine giyerek sahaya çıktı.

Fenerbahçe taraftarı, Konyaspor maçına büyük ilgi gösterdi. Ülker Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, sarı-lacivertli takıma destek verdi.