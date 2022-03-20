Fenerbahçe-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu! İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler - Haberler

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Fenerbahçe-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu! İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u devirerek ikincilik için iddiasını artırmayı hedefliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. 2. sırada bulunan yeşil-beyazlılarla arasında 5 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak farkı 2'ye düşürmenin planlarını yapıyor.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertlilerde cezalı Mert Hakan Yandaş ile sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, takımdaki yerlerini alamayacak. Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 31. haftada Yukatel Kayserispor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Kim, Szalai, Zajc, Crespo, Mesut, İrfan, Rossi, Serdar."

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Musa, Guilherme,Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Endri, Amilton, Cikalleshi

Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Süper Lig, Konyaspor, Spor, Haberler

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