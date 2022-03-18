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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA - Emre Doğan - Spor
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, çift kale maç oynandı. Antrenman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Ferdi Kadıoğlu, idmanı özel program eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

AA / Emre Doğan - Spor

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