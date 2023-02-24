Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında karşı karşıya geleceği Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında karşı karşıya geleceği Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan güç ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen sarı-lacivertliler, koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı. Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.