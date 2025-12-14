Haberler

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 4 oyuncusundan yararlanamayacak ve iki oyuncusu kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.

Dört eksik

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki isim kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown, TÜMOSAN Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

