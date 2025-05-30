Fenerbahçe, Konyaspor ile 48. Randevusuna Çıkıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son maçında yarın konuk edeceği Konyaspor ile ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da evinde Konyaspor ile oynayacak. Sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, geride kalan 35 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 81 puan aldı. Yeşil-beyazlılar ise 13 galibiyet, 4 beraberlik, 15 mağlubiyetle 46 puan topladı ve 10. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor'a mağlup olan Fenerbahçe, sezonu taraftarının önünde kapatacak.

48. randevu

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 35 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 122 gol atarken, Konyaspor da 51 golle karşılık verdi. Taraflar arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2'lik skorla kazandı.

1988 yılında başlayan bu rekabette sadece 1 müsabaka golsüz tamamlandı.

Son 10 maç

İki ekip arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçın 5'ini Fenerbahçe, 4'ünü Konyaspor galip tamamladı. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. Kadıköy'de oynanan son 3 müsabakanın tamamında ise sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Rekabetteki farklı skorlar

Fenerbahçe - Konyaspor rekabetinde en farklı skoru 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla sarı-lacivertli takım elde etti. Kanarya, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

Mert Müldür cezalı

Sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında mili futbolcusu Mert Müldür'den yararlanamayacak. Mert, son oynanan Hatayspor müsabakasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki defans, ligde 21'i ilk 11 olmak üzere 29 maçta görev yaptı. Mert, bu sezon 3 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

İç saha karnesi

Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 13 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Kanarya, 2 mağlubiyeti de derbilerde yaşadı. Sezon içerisinde Ülker Stadyumu'nda 9 maçlık galibiyet serisi de yakalanırken, son 5 müsabakada ise 7 puan kaybedildi. Sarı-lacivertliler, evinde rakip filelere 40 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

Fenerbahçe, sahasında son olarak Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. - İSTANBUL