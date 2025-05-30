Fenerbahçe, Konyaspor ile 48. Kez Karşılaşacak

Fenerbahçe, Konyaspor ile 48. Kez Karşılaşacak
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. İki takım tarihindeki 48. randevuda, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısı 35, beraberlik sayısı 4 olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, son 4 lig maçında Konyaspor'a karşı oldukça üstün bir performans sergiledi.

Fenerbahçe ve TÜMOSAN Konyaspor, yarın Süper Lig tarihinde 48. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle Süper Lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.

Takımların bugüne dek ligde oynadığı 47 mücadelede Fenerbahçe'nin 35-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 122 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 51 gol gördü.

Fenerbahçe evinde üstün

Sarı-lacivertli takım, rakibiyle sahasında bugüne dek 23 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 20'si Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor ise 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bir mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 71 gole Konyaspor 22 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Konya'da oynanan son lig maçında Fenerbahçe, rakibine 3-2 üstünlük sağladı.

Takımlar arasında en gollü maç

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 47 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 7-1 kazandığı maç, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihteki yerini aldı.

Fenerbahçe rakibine son 4 lig maçında kaybetmedi

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 4 lig maçının 3'ünden galibiyetle ayrılırken 1 kez berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu maçlarda rakibini 4-0, 7-1, 3-2'lik skorlarla yenerken bir karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 14 gol kaydederken 3 gol yedi.

Konyaspor, son olarak rakibini 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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