Fenerbahçe Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamladı; Beşiktaş, Avrupa defterini galibiyetle kapattı

Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde gruplarındaki son maçlarını galibiyetle tamamladı.

Sarı lacivertli takım, H Grubu son maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı Kadıköy'de 4-0 yendi.

Kaptan Edin Dzeko’nun iki gol kaydettiği maçta, rakip takım kalecisi Takac’ın kendi kalesine ve Ferdi Kadıoğlu'nun attığı gollerle rakibini farklı yenen Fenerbahçe, 12 puanla ve averajla gruptan lider çıktı.

Fenerbahçe, turnuvanın son 16 turunda mücadele edecek. Grubu ikinci sırada tamamlayan Bulgaristan temsilcisi Ludogorets son 16 turuna çıkmak için bir elem turu daha oynayacak.

Beşiktaş ise herhangi bir iddiası olmaksızın çıktığı D Grubu’nun son ve “prestij” maçında İsviçre ekibi Lugano'yu deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı.

Gollerini Cenk Tosun ve Emrecan Terzi’nin ayağından bulan siyah beyazlı takım puanını dörde yükseltti ve grubunu üçüncü sırada tamamladı.

Ancak bu galibiyet Beşiktaş’ın Avrupa serüveninin devam etmesi için yeterli olmadı. D Grubu’nda 16 puan toplayan Club Brugge grubu lider bitirip son 16 turu bileti alırken, FK Bodø/Glimt ise son 16 turu için eleme oynama hakkı kazandı.

Fenerbahçe farklı galip geldi

Kadıköy’de oynanan maçta sarı lacivertli takım ve rakibi sahaya şu 11’lerle çıktı:

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Osayi-Samuel (Dk. 63 Serdar Aziz), Djiku (Dk. 78 Yusuf Akçiçek), Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 King), Szymanski, Tadic (Dk. 74 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 74 Umut Nayir)

SPARTAK TRNAVA: Takac - Kostrna (Dk. 46 Breznik), Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bukata (Dk. 67 Prochazka), Bernat, Ofori (Dk. 80 Ojlaky), Azango (Dk. 67 Paur), Duris (Dk. 74 Djuricin)

12’nci dakikada Fred’in pasında ceza sahasına giren Dzeko’nun vuruşunda top yandan dışarı gitti.

23’üncü dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun vuruşunda kaleci Takac, topu kornere çeldi.

26’ncı dakikada Fred’in ceza sahası solundan içeriye çevirdiği top savunmadan sekti. Dzeko’nun vuruşunda top üstten dışarı gitti.

33’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Dzeko, ceza sahası içindeki Osayi-Samuel'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Takac’ın müdahalesiyle top kornere gitti.

36’ncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic’in pasında topla buluşan Ferdi, kaleciyle karşı karşı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

45’inci dakikada İrfan Can’ın ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Takac’dan dönen topa Szymanski kafa vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

47’nci dakikada Duric’in müdahalesiyle Dzeko ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Aleksandar Stavrev, penaltı noktasını gösterdi.

48’inci dakikada topun başına geçen Tadic’in vuruşunda kaleci Takac’a çarpan top ağlara gitti: 2-0.

58’inci dakikada Fred’nin pasında topla buluşan Ferdi’nin sert vuruşunda top üst ağlarda kaldı.

60’ıncı dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Ferdi’nin pasında topla buluşan Dzeko’nun ceza sahası içinden vuruşunda kale direğinden dönen topla Tadic buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Takac, topa ayak koydu. Dönen topla yeniden buluşan Dzeko’nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

61’inci dakikada orta sahada topla buluşan İrfan Can, ceza sahası içinde topu Dzeko’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

82’nci dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren King topu Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun hatasında kaleci Takac topa sahip oldu.

Mücadele Fenerbahçe’nin 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kartal: Hedefimiz finale kadar gitmek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maç sonunda yaptığı değerlendirmede hedeflerinin finale çıkmak, “hatta kupayı bile kazanmak” olduğunu söyledi.

Kartal, maçta penaltı atışını kullanan ancak topu direğe nişanlayan Tadic'in takımda olduğu sürece takımın penaltı atıcısı olacağını söyledi. Tadic bir önceki lig maçında da bir penaltı atışından yararlanamamıştı.

Kartal, "Bu tip oyuncular büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da penaltı kaçırabilirler. Bu maç o atsın, o maç bu atsın diye bir düşüncem yok. Bir penaltı kaçırdı diye o oyuncu terk edip başka bir oyuncuya bu misyonu vermek istemiyorum. Tadic olduğu sürece penaltıyı o atacak" dedi.

Maçta yıldızlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun performansını da değerlendiren Kartal, "Ferdi sezon başından beri sürekli gelişim içerisinde, sürekli üstüne koyuyor, sürekli performansını artırıyor. Bu hem takıma hem kendisine katkı sağlıyor. Ferdi'yi bir kez daha tebrik etmiş olayım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Avrupa’ya galibiyetle veda etti

Gruptaki son maçını İsviçre deplasmanında elde eden Beşiktaş ve rakibi sahaya şu 11’lerle çıktı:

LUGANO : Saipi - Arigoni (Dk. 70 Espinoza), Mai, Hajrizi, Hajdari (Dk. 84 Babic), Mahmoud (Dk. 46 Vladi), Sabbatini (Dk. 70 Macek), Bislimi, Steffen, Cimignani (Dk. 84 El Wafi), Celar

BEŞİKTAŞ : Ersin Destanoğlu - Onur Bulut, Amartey, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic (Dk. 90+4 Aytuğ Kömeç), Salih Uçan (Dk. 61 Demir Ege Tıknaz), Chamberlain, Muleka (Dk. 61 Mustafa Hekimoğlu), Tayfur Bingöl (Dk. 85 Emirhan Delibaş), Cenk Tosun (Dk. 46 Semih Kılıçsoy)

33'üncü dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Hajdari'nin şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

36'ncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Tayfur Bingöl'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun'un cezası sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top Lugano savunmasından döndü. Dönen topu takip eden Cenk, daha dar bir açıdan sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59'uncu dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Saipi gole izin vermedi.

60'ıncı dakikada Hadziahmetovic'in pasıyla topla buluşan Semih, rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Semih'un vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

70'inci dakikada Lugano gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Mai'nin kafa vuruşunda Ersin gole izin vermedi. Oluşan karambol sonrasında topu önünde bulan Cimignani'nin sert şutunda Ersin bir kez daha gole izin vermedi.

88'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Chamberlain'in kullandığı kornerde Lugano savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışında Emrecan Terzi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

90'ıncı dakikada iki takım da 10 kişi kaldı. Chamberlain ile Steffen arasındaki ikili mücadelenin ardından iki isim arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski, Chamberlain ve Steffen'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti.

Çalımbay: Her açıdan iyi bir galibiyet oldu

Ligde ve Avrupa’da zor bir süreçten geçen Beşiktaş’ın teknik direktörü Rıza Çalımbay basın toplantısında, “Her açıdan iyi bir galibiyet oldu. Ligde iki maçımız var, o maçlar için de iyi bir moral oldu. Bu moralle de inşallah kalan iki maçımızı da iyi bir şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Beş yabancı futbolcusunu kadro dışı bırakan Beşiktaş’ta genç futbolcuların sahada olacağını belirten Çalımbay, şunları söyledi:

“Bakıyorum da ben bu kadar genç oyuncuyu oynattığını görmedim Beşiktaş'ın hem de Avrupa kupalarında. Ben bunu göze aldım. Her şeyi göze aldım. Mağlup da olabilirdik. Hiç önemli değildi, önemli olan o arkadaşları kazanmaktı. Mustafa 16 yaşında. Milli takım kampından aldık, geldik onu. Hem gençler hem de yetenekliler. Ben inanıyorum ki 3, 4 tanesi yıldız oyuncu olacak.”