Haberler

Fenerbahçe zorlu Kocaeli deplasmanından 3 puanla döndü

Fenerbahçe zorlu Kocaeli deplasmanından 3 puanla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek puanını 46'ya çıkardı ve lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Marco Asensio ve Dorgeles Nene'nin golleriyle galip gelen sarı-lacivertliler, ligin namağlup tek takımı olma unvanını korudu.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 46 yapan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oldu. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Bilal Gölen üstlendi. Maça Kocaelispor etkili başlasa da Fenerbahçe, 45+1'inci dakikada Marco Asensio'nun uzak mesafeden attığı şık golle devreyi 1-0 önde kapattı. 75'inci dakikada sahneye çıkan Dorgeles Nene, maçın skorunu belirledi: 0-2. Puanını 46 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

LİGDE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, ligin geride kalan 20 maçlık bölümünde yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, 20 maçta 13 galibiyet ve 7 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda rakip kalelere 45 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 17 gol gördü. Öte yandan Fenerbahçe, Süper Lig'in namağlup tek takımı konumunda.

ASENSIO'DAN SON 7 DEPLASMANDA SKOR KATKISI

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Süper Lig'de üst üste son 7 deplasman maçında da skor katkısı sağlamayı başardı.

30 yaşındaki futbolcu; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ile Kocaelispor maçlarında ağları havalandırırken; Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Eyüpspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında asist katkısı sağladı. Asensio'nun ligde forma giydiği 16 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

NENE'DEN SON 2 MAÇTA 2 GOL

Sarı-lacivertli ekibin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, son 2 Süper Lig maçında gol atmayı başardı. Nene son olarak Kocaelispor maçının 75'inci dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 19'uncu haftasında oynanan Göztepe maçında ise takımının tek golünü atmıştı. Nene'nin Süper Lig'de 14 maçta 5 gol ve 2 asisti bulunuyor.

EDSON ALVAREZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Meksikalı futbolcusu Edson Alvarez, Kocaelispor maçının 13'üncü dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Alvarez, Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi

Araç sahiplerini kara kara düşündüren zam geri çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı