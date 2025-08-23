Fenerbahçe, Kocaelispor'u 3-1 Yenerek Üstünlük Sağladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Golleri Skriniar, Brown ve Talisca kaydetti.

Stat: Chobani

Hakemler: Mehmet Türkmen, Anıl Usta, Candaş Elbil

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın (Dk. 90 Djiku), İsmail Yüksek, Fred (Dk. 84 Amrabat), Brown, Talisca (Dk. 84 İrfan Can Kahveci), Duran (Dk. 68 Szymanski), En-Nesyri

Kocaelispor: Jovanovic, Syrota, Haidara, Tarkan Serbest (Dk. 83 Cihat Çelik), Dijksteel, Show (Dk. 70 Linetty), Appindangoye, Boende (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Mendes (Dk. 83 Oğulcan Çağlayan), Can Keleş, Petkovic

Goller: Dk. 5 Skriniar, Dk. 51 Brown, Dk. 66 Talisca ( Fenerbahçe ), Dk. 22 Petkovic (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Can Keleş, Dk. 46 Tayfur Bingöl, Dk. 55 Show (Kocaelispor), Dk. 59 Semedo ( Fenerbahçe )

51. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. İsmail Yüksek'in ceza yayının gerisinden şutunda savunmaya çarpan top, altı pasta Duran'ın önünde kaldı. Duran'ın kaleciyle karşı karşıya durumda sola çıkardığı topun gelişine Brown'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

55. dakikada Semedo'nun sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında topun gelişine Brown'un ters ayağıyla şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

62. dakikada Tarkan Serbest'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

66. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Oğuz Aydın'ın ortasına altı pasta iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

75. dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Can Keleş'in yakın direğe sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
