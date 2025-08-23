Fenerbahçe, Kocaelispor'u 3-1 Mağlup Etti

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 21.30'da başlayan mücadelede hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Candaş Elbil üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "İrfan Can Eğribayat, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Fred, Brown, Talisca, Duran, En Nesyri" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk Kocaelispor ise "Jovanovic, Dijksteel, Syrota, Appindangoye, Haidara, Tarkan Serbest, Show, Boende, Can Keleş, Mendes, Petkovic" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, 5'inci dakikada öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Çağlar Söyüncü ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasındaki Skriniar'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0. Kocaelispor, 22'nci dakikada eşitliği sağladı. Ceza sahası yayının içinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Petkovic, topu İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, 51'inci dakikada yeniden öne geçti. İsmail Yüksek'in ceza sahası dışından şutu savunmadan sekerek Duran'ın önünde kaldı. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Duran'ın arka direğe çevirdiği topu Brown tamamladı: 2-1. Fenerbahçe, 66'ncı dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın kale önüne yaptığı ortaya kafayla vuran Talisca, fileleri havalandırdı: 3-1. 76'ncı dakikada Szymanski'nin pasıyla savunma arkasına hareketlenen En Nesyri'nin aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu kafayla tamamlayan Talisca ağları sarstı. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, Szymanski'nin topu kazanırken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

JOSE MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını Kocaelispor karşısında sahaya sürdü. Portekizli teknik adam, Benfica maçının ilk 11'inde yer alan Mert Müldür, Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski'yi yedek soyundururken, Jayden Oosterwolde ise cezalı olduğu maç kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Anderson Talisca ve Oğuz Aydın yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ile Cenk Tosun'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı olan Jayden Oosterwolde maç kadrosuna alınmadı.