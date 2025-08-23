Fenerbahçe, Kocaelispor'u 3-1 ile Geçerek İlk Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezondaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Sarı-lacivertliler, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin 5. dakikasında öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Çağlar Söyüncü'nün kale sahasına ortasında Skriniar kafayla fileleri havalandırdı: 1-0.

Kocaelispor, 22. dakikada skoru eşitledi. Ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Petkovic, düzgün bir vuruşa barajın yanından topu filelerle buluşturdu.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı başladı. 51. dakikada İsmail Yüksek'in şutunda meşin yuvarlak Jhon Duran'ın önünde kaldı. Bu futbolcu arka direğe hareketlenen Archie Brown'a pasını aktardı. Brown, çaprazdan topu ağlara göndermeyi başardı: 2-1.

Fenerbahçe, 66. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta meşin yuvarlağı alan Oğuz Aydın'ın kale sahasına ortasında savunmanın arasından iyi yükselen Anderson Talisca, yakın mesafeden kafayla attığı golle skoru belirledi: 3-1.

Kocaelispor maçından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 2 maç sonunda puanını 4'e yükseltti.

Süper Lig'de sezonun ilk golü Skriniar'dan

Kocaelispor karşısında 5. dakikada öne geçen Fenerbahçe'de yeni sezonun Süper Lig'deki ilk golünü Milan Skriniar kaydetti.

Çağlar Söyüncü'nün soldan ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde iyi yükselerek kafayı vuran Slovak futbolcu, takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertli ekibin bu sezon Süper Lig'deki ilk golüne de imzasını attı.

Ligin ilk haftasındaki Corendon Alanyaspor maçı ertelenen Fenerbahçe, geçen hafta da Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Fenerbahçe adına bu sezonun ilk resmi golünü ise Sofyan Amrabat atmıştı. Faslı futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a karşı deplasmanda takımının tek golünü kaydeden isim olmuştu.

Archie Brown, 2. golünü attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Archie Brown, Kocaelispor karşısında skoru 2-1'e getiren isim olurken sarı-lacivertli formayla bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ettiği mücadelede ilk golü atan Brown, Kocaelispor karşısında ise Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Talisca 11'de başladığı ilk maçta gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon ilk 11'de başladığı ilk maçında skor üretti.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ettiği maçta, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 0-0 sona eren Göztepe mücadelesinde ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçındaki Benfica müsabakasında oyuna sonradan giren Anderson Talisca, Kocaelispor karşısında bu sezon ilk kez ilk 11'de başladı.

Talisca, karşılaşmanın 66. dakikasında Oğuz Aydın'ın ortasında kafayla topu filelere göndererek skoru 3-1'e getiren isim oldu.

Brezilyalı oyuncu 84. dakikada kenara gelirken oyuna İrfan Can Kahveci dahil oldu.

Talisca'nın golü VAR'dan döndü

Karşılaşmanın 76. dakikasında rakibinden topu kapan Sebastian Szymanski, soldan ceza sahasına giren Youssef En-Nesyri'yi topla buluşturdu.

Bu futbolcunun kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına geri dönerken Anderson Talisca, boş pozisyonda kafayla fileleri havalandırarak skoru 4-1'e getirdi.

Golün ardından VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Mehmet Türkmen, Sebastian Szymanski'nin topu kaptığı pozisyonda rakibine faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

Djiku ilk kez süre aldı

Fenerbahçe'nin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, Kocaelispor maçının son bölümünde oyuna dahil olurken bu sezon ilk kez süre aldı.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon oynadığı iki Feyenoord maçının yanı sıra Göztepe ve Benfica maçlarında da kadroda olmasına karşın forma giymeyen Djiku, Kocaelispor karşısında 90. dakikada Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girdi.