Fenerbahçe Kocaelispor Maçına Hazır
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çeşitli çalışmalarla gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
