Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi ve çeşitli fiziksel çalışmalarla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

