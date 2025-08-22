Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.