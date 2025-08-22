Fenerbahçe, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda core hareketleri ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Kocaelispor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core hareketleriyle başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Yüksel Yıldırım: Galatasaray ile anlaştık

Transferde müjdeyi verdi: Galatasaray ile anlaştık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkekliğe sığar mı? 5 kişi, tek düşürdükleri genci böyle dövdü

Erkekliğe sığar mı? 5'e karşı bir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.