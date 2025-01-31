Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda tur bileti arıyor. Peki, Fenerbahçe kiminle eşleşti (Play Off)?

FENERBAHÇE KİMİNLE EŞLEŞTİ (PLAY OFF)?

Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda tur bileti arıyor. Galatasaray, play-off etabını garantilerken lig aşamasını ilk 8 içinde tamamlamayarak son 16'ya kalmayı hedefliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise play-off bileti için kazanması gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda Türk derbisi ihtimali bulunuyor. Yedinci haftada oluşan puan durumunun sekizinci hafta da devam etmesi halinde 9. sırada bulunan Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş ya da Fenerbahçe olacak. UEFA'nın yeni sistemine göre ilk 8 dışında bulunan takımlar aldıkları puan doğrultusunda eşleşecek. Buna göre 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucunda 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.

Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle, 13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle, 15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek. Son hafta müsabakalarının ardından puan durumunda değişiklik olmaması durumunda, 23 ve 24. sırada yer alan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri Galatasaray ya da Bodo Glimt olacak.