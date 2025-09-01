Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Sağlık Kontrolünden Geçirdi

Fenerbahçe'nin Portekiz'in Benfica ekibinden 4 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncunun Medicana Ataşehir Hastanesinde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.

Kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.