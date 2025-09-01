Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu Sağlık Kontrolünden Geçirdi
Fenerbahçe, Benfica'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolünü Medicana Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncunun kontrolleri, çeşitli branşlarda kapsamlı tetkiklerle tamamlandı.
Fenerbahçe'nin Portekiz'in Benfica ekibinden 4 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncunun Medicana Ataşehir Hastanesinde kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti.
Kontroller, efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor