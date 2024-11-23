Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Kayserispor'u İlk Yarıda 3-1 Geçti

Fenerbahçe, Kayserispor'u İlk Yarıda 3-1 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile oynadığı maçın ilk yarısını 3-1 önde kapattı. Penaltıyla başlayan maçta Oğuz Aydın'ın iki golüyle sarı-lacivertliler öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Kostic'in, Gökhan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu 0-1

14. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

15. dakikada Fred'in pasında topla buluşan ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

24. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolün ardından topla buluşan Fred'in vuruşunu kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan yerden pasında ceza sahası içinde Oğuz Aydın, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

44. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içine ortasında kale önünde Djiku ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çiçek, Murat Altan

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Carol, Hasan Ali Kaldırım, Bourabia, Kartal, Baran Ali, Cardoso, Ramazan, Bahoken

Yedekler: Onurcan, Şamil, Ali Karimi, Nazon, Uzodimma, Arif, Boa Morte, Nurettin, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartu, Becao, Szymanski

Teknik Direktör: Jose Morinho

Goller: Tadic (dk. 7 pen.), Oğuz Aydın (dk. 15, dk. 26), (Fenerbahçe), Djiku (dk. 44 k.k.) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ramazan, Baran Ali (Kayserispor), Djiku (Fenerbahçe) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

Rusya cephesinden yeni tehdit: Avrupa'da her yeri vurabiliriz

 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil

Bakan Fidan'dan tedirgin eden savaş çıkışı

 Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi

Bebek ölümlerini sordular, konuyu değiştirdi
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

Fenomenlerin paylaşım başına aldıkları para ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Oğlak, Balık burcu yorumu! 24 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kayserispor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kayserispor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Verona Inter CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Verona Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kayserispor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Kayserispor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Gaziantep FK Başakşehir CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kayserispor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kayserispor FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (KAYSERİSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Fenerbahçe nereden izlenir? Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.