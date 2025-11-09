Haberler

Fenerbahçe, Kayserispor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0'lık üstünlükle kapattı. Goller, Asensio ve Nene'den geldi.

Stat: Chobani

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Zecorner Kayserispor : Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Mane, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha

Goller: Dk. 38 Asensio, Dk. 40 Nene ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 23 Mane, Dk. 31 Benasser (Zecorner Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor müsabakasının ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

16. dakikada Edson Alvarez, savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na ortasını yaptı. Bu futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazındaki Fred'e indirdi. Brezilyalı oyuncunun şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Cardoso'nun kafayla kale sahasına gönderdiği pasta son anda Semedo araya girerek tehlikeyi önledi.

38. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu'yla paslaşan Talisca, soldan ceza sahasına giren Asensio'ya pasını aktardı. İspanyol futbolcu çaprazdan plase vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere yolladı: 1-0.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ederson'un hızlı pasında Asensio, Semedo'yu gördü. Bu futbolcunun pasında sağdan ceza sahasına giren Fred, kale sahası içindeki Nene'yi topla buluşturdu. Genç futbolcu yakın mesafeden fileleri havalandırdı: 2-0.

45+1. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Carole'un soldan kullandığı uzun taç atışında arka direkte topla buluşan Mane'nin şutunda kaleci Ederson iyi yer tutarak gole izin vermedi.

İlk 45 dakikayı Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
