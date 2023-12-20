Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda mağlup etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Çok önemli bir deplasmandan 3 puan aldık. Kayserispor zorlu bir deplasman. Bu deplasmanı da bu şekilde geçtik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin birçok parametrede ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maçtan önce zor bir maçın bizi beklediğini, sadece puan durumu açısından değil birçok parametrede ligin en çok gol atan, rakip ceza sahası içine en çok giren, kaybettiği topu en kısa sürede kazanan bir takıma karşı mücadele edeceğimizi söylemiştim. Ama buna karşılık bizim amacımız rakibin konumu, durumu, pozisyonu, kalitesi ne olursa olsun sahaya kendi kurguladığımız oyunu yansıtmaktı. Benim tarafımdan bugün itibariyle maçın özeti Fenerbahçe'nin kalitesini bizim sahaya mücadele gücünü yansıttığımız bir maç oldu. İki isteğim vardı. En başta seyir zevki olan herkesin keyif alacağı bir maç olsun, sonucu da bizi mutlu eden bir sonuç olsun. İsteğimiz galiba tuttu ama önemli olan isteğimiz galiba tutmadı. O anlamda tutturamadık" diye konuştu.

"BUGÜN İTİBARİYLE BU DOSYAYI KAPATACAĞIZ"

İç sahadaki ilk mağlubiyetlerini aldıklarını hatırlatan Uçar, "Aslında yoğun baskıyla başladığımız bir maç. Ama maçın başında Cengiz ve Batshuayi'nin attığı goller ile geriye düştük. Ondan sonraki bölümde oyun mantalitemiz değişmedi. Hatta bir tane daha pozisyon verdik ama 15 ile 40'ncı dakikalar arasında daha baskılı olan, oyun gücünü sahaya daha çok yansıtan tarafın Kayserispor olduğunu düşünüyorum. Ama o bölümde 40'ncı dakikada maalesef maçın birçok bölümünde olduğu gibi yaptığımız bireysel hatayı ağır ödedik ve 2-0 geriye düştüğümüz bir bölüm oldu. Sonrasında da savunma arkasına attığımız topla bulduğumuz golle devreye 2-1 girdik. Devreden sonraki planımızda bir değişiklik genel anlamda yoktu. Maalesef oyunun başında yediğimiz 3'üncü gol bizi çok aşağıya da çekmedi. Hatta bunu oyuncularımızla devre arasında 'üçüncüyü yesek dahi biz oyunumuz vazgeçmeyeceğiz' şeklinde de konuşmuştuk. Nitekim yine tekrar oyunda kaldık. Yine baskılı, mücadele gücü yüksek oyunumuza devam ettik. Neticesinde 3-2 ve 3-3'ü bulduğumuz bir oyun oldu. Ancak, attığımız golün santrasında maalesef korner, kornerin devamında yediğimiz penaltı sonrası yediğimiz gol durumu 4-3'e getirdi. Sonrasında çok uğraştık ama başarılı olamadık. Baktığımızda bugün itibariyle kendi sahamızda ilk yenilgimizi aldık. Üzgünüm. Bu kadar mücadele ve isteğin karşılığının en azından 1 puan olabileceğini düşünüyorum ama başaramadık. Bugün itibariyle bu dosyayı kapatacağız. Önümüzdeki Konya maçına yarın sabah itibariyle hazırlanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı

İSMAİL KARTAL: ÖNEMLİ BİR DEPLASMANDAN 3 PUAN ALDIK

Önemli bir deplasmandan 3 puanla döndüklerini belirten İsmail Kartal, "Biz maça gerçekten iyi hazırlandık. Maçta hemen 2-0 öne geçtik. 2-0'dan sonra tam devre arasına girerken kendi aramızda yaptığımız bir anlaşmazlıktan dolayı yediğimiz gol ile devre arasına 2-1'lik sonuçla girdik. İkinci yarıya yine iyi başladık. 3-1'i bulduk. 3-1'den sonra yine kolay goller yedik. Biz bu kadar goller yememeliyiz. Sonuçta biz şampiyonluğa oynayan bir takımız. Oyunun sonun doğru biraz ortam gerildi. 4-3 kazanmasını bildik. Bu 3 puanımız biraz hasarlı oldu. Sonuçta yediğimiz kırmızı kartlarda var. Bu kadar basit kırmızı kartın ne olduğunu, hakemler ile oyuncularımız arasında geçen diyalogları bilmiyoruz. Oyuncularımızla konuşup ona göre bir değerlendirme yapacağız. Çok önemli bir deplasmandan 3 puan aldık. Kayserispor zorlu bir deplasman. Bu deplasmanı da bu şekilde geçtik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuıştu.

"EN İYİ ŞEKİLDE GALATASARAY MAÇINA ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Fred'in kırmızı kart görmesi ile ilgili soruyu yanıtlayan Kartal, "Her oyuncu bizim için önemli ve değerli. Fred'de bizim değerli oyuncularımızdan birisi. Olmaması bizi tabi ki üzecek. Fred'in yokluğunu dolduracak kendi içimizden bir çözüm bulacağız. En iyi şekilde Galatasaray maçına çıkacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.