Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2'yle Geçerek Zirveye Yaklaştı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını 1'e indirdi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Oyunun faul gerekçesiyle sık sık durduğu ilk yarıda 38. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve 50. dakikada yine Nene ile 3. golü bulan Fenerbahçe, 53. dakikada German Onugkha'nın golüne engel olamadı. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı yeniden 3'e çıkardı. Golün ardından oyunu kontol etmeye çalışan Fenerbahçe, 74. dakikada yine German Onugkha ile topu ağlarında gördü. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada puanını 28'e yükseltti ve zirveyle farkı 1'e indirdi.

Namağlup tek takım

Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftanın ardından mağlubiyet görmeyen tek takım oldu.

Müsabaka öncesinde Galatasaray ile ligde yenilgi yüzü görmeyen tek takım durumunda bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin Kocaelispor'a mağlup olmasının ardından ligde yenilgisiz tek takım durumuna yükseldi.

Kerem takımıyla ligde ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nde takımına 3 maçta 3 gol katkısı veren Kerem, ligde ise tamamı ilk 11'de 7 mücadelede gol bulamamıştı.

Kerem, 63. dakikada takımının 4. golünü kaydederken, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü de Kayserispor'a karşı atmış oldu.

Fred performansıyla dikkati çekti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, Kayserispor karşısında performansıyla alkış aldı.

Düşen performansı nedeniyle sarı-lacivertli formayla 9 resmi maçın ardından ilk 11'de görev alan Fred, etkili bir oyun ortaya koyarken 2 de gol pası verdi.

Asensio 4 gole ulaştı

Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, sarı-lacivertli formayla gollerini sürdürdü.

Süper Lig'de 7. kez ilk 11'de sahaya çıkan Asensio, 38. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Asensio, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş'ın ardından Kayserispor filelerini de havalandırarak gol sayısını 4'e taşıdı.

Nene siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene, sarı-lacivertli formayla siftah yaptı.

Mücadelesiyle beğeni toplayan 22 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçına kadar gol bulmayı başaramamıştı.

Nene, 40. dakikada takımının 2. golünü kaydederken, kendisi adına da ilk golünü bulmuş oldu.

Genç oyuncu, 50. dakikada bir gol daha bularak müsabakayı 2 golle tamamladı.

Semedo, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, cezalı duruma düştü.

Maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan tecrübeli oyuncu, 46. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanında forma giyemeyecek.

Saran ve Tedesco'ya tribünlerden destek

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco'ya destek verdi.

Sarı-lacivertliler, maçın son bölümünde önce başkan Saran lehine, ardından da İtalyan çalıştırıcı lehine tezahüratta bulundu.