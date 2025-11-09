Haberler

Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 Yenerek 3 Puan Aldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde oynadığı maçta Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Asensio ve Nene (2) ile Kerem Aktürkoğlu kaydederken, Kayserispor'un gollerini Onugkha (2) ile buldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Talisca'nın ara pasında Kerem ceza sahası sol tarafında topla buluştu ve penaltı noktasındaki Nene'yi gördü. Nene'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

53. dakikada sol taraftan Cardoso'nun kale önüne ortasında Onugkha'nın dokunuşunda Levent'e de çarpan top ağlarla buluştu. 3-1

63. dakikada orta alanda topu alan Fred'in savunma arkasına derin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden şutuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

74. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Opoku'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onugkha'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2

90+3. dakikada sol taraftan Carole'un ortasına kale önünde iyi yükselen Tuci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

Fenerbahçe: Ederson Morares, Nelson Semedo (Mert Müldür dk. 68), Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan (Archie Brown dk. 85), Edson Alvarez (Bartuğ Elmaz dk. 85), Fred, Dorgeles Nene (Sebastian Szymanski dk. 61), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca (Youssef En Nesyri dk. 61)

Yedekler: Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Jhon Duran, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Burak Kapacak dk. 60), Majid Hosseini, Stefano Denswil, Lionel Carole, Ait Benasser (Dorukhan Toköz dk. 60), Carlos Mane (Aaron Opoku dk. 46), Laszlo Benes (Mehmet Eray Özbek dk. 86, Furkan Soyalp (Indrit Tuci dk. 79), Miguel Cardoso, German Onugkha

Yedekler: Bilal Bayazıt, Abdulsamet Burak, Joao Mendes, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Sorumlu: Igor Cagaji

Goller: Marco Asensio (dk. 38), Dorgeles Nene (dk. 40 ve 50), Kerem Aktürkoğlu (dk. 63) (Fenerbahçe), German Onugkha (dk. 53 ve 74) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Nelson Semedo (Fenerbahçe), Carlos Mane, Ait Benasser, Aaron Opoku (Kayserispor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
