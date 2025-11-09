Haberler

Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 ile Geçti

Güncelleme:
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Nene, Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle öne geçen Fenerbahçe, Kayserispor'un iki golüne rağmen maçı kazanmayı başardı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Zecorner Kayserispor'u konuk etti. Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak üstlendi.

Maça ev sahibi Fenerbahçe, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Kayserispor ise "Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Mane, Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe olsa da ilk 20 dakikada gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, 38'inci dakikada öne geçti. Talisca'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Asensio'nun uzak köşeye yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0. 40'ıncı dakikada Fenerbahçe, ikinci golü buldu. Semedo'nun ceza sahası sağ çapraza doğru gönderdiği topla Fred buluştu. Fred'in kale önüne çevirdiği topa dokunan Nene fileleri havalandırdı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 50'inci dakikada Talisca'nın pasıyla ceza sahası içi sol tarafında buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ön direğe hareketlenen Nene'ye aktardı. Nene'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 3-0. 53'üncü dakikada Kayserispor, farkı 2'ye indirdi. Cardoso ceza sahası solundan çizgiye inerek içeriye çevirdi. Onugkha'nın ön direkteki vuruşunun ardından savunmaya çarpan top fileleri havalandırdı: 3-1. Fenerbahçe, 64'üncü dakikada farkı yeniden 3 yaptı. Fred'in savunma arkasına attığı ara pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-1. 74'üncü dakikada Kayserispor bir kez daha farkı 2'ye düşürdü. Opoku'nun savunmanın arkasına attığı topla buluşan Onugkha ceza sahası yayının içinden çektiği şutla golü buldu: 4-2. Maç Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Maraton üst ve Okul Açık tribünlerinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin yer aldığı dev Türk bayrakları açıldı. Okul Açık tribününde 'En büyük gururumuz ismini ebediyete taşımaktır' yazılı pankarta yer verildi. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular maç öncesi ısınmaya arkasında 'Emanetin sözümüzdür' yazan tişörtlerle çıktılar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
