Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 ile Geçti

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

Fenerbahçe : Ederson, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 85 Brown), Alvarez (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Fred, Nene (Dk. 61 Szymanski), Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 61 En-Nesyri)

Zecorner Kayserispor : Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 60 Burak Kapacak), Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 60 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 46 Opoku), Benes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Furkan Soyalp (Dk. 79 Tuci), Cardoso, Onugkha

Goller: Dk. 38 Asensio, Dk. 40 ve Dk. 50 Nene, Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe ), Dk. 53 ve Dk. 74 Onugkha (Zecorner Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Mane, Dk. 31 Benasser, Dk. 80 Opoku (Zecorner Kayserispor ), Dk. 46 Semedo ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

50. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Talisca'nın pasında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu çıkardığı topu, kale sahası önüne hareketlenen Nene, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0

53. dakikada Kayserispor golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına yönelen Cardoso, kale sahasına hareketlenen Onugkha'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 3-1.

64. dakikada Fenerbahçe bir gol daha kaydetti. Orta alanda topla buluşan Fred, savunmanın arasından gönderdiği pasla meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu bekletmeden plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.

74. dakikada Kayserispor farkı yeniden 2'ye indirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Opoku, orta sahaya gelip savunmanın arkasına sarkan Onugkha'yı toplu buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-2.

87. dakikada sol kanatta topla buluşan Brown, ceza yayı önündeki Bartuğ Elmaz'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu uzaklaştırmayı başardı.

90+3. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Carole'ün ceza asahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Tuci kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.