Haberler

Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 ile Geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Maçta goller Asensio, Nene ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kayserispor'un golleri ise Onugkha ile oldu.

Stat: Chobani

Hakemler: Ozan Ergün, Deniz Caner Özaral, Hüseyin Aylak

Fenerbahçe : Ederson, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 85 Brown), Alvarez (Dk. 85 Bartuğ Elmaz), Fred, Nene (Dk. 61 Szymanski), Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 61 En-Nesyri)

Zecorner Kayserispor : Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 60 Burak Kapacak), Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 60 Dorukhan Toköz), Mane (Dk. 46 Opoku), Benes (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Furkan Soyalp (Dk. 79 Tuci), Cardoso, Onugkha

Goller: Dk. 38 Asensio, Dk. 40 ve Dk. 50 Nene, Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu ( Fenerbahçe ), Dk. 53 ve Dk. 74 Onugkha (Zecorner Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 23 Mane, Dk. 31 Benasser, Dk. 80 Opoku (Zecorner Kayserispor ), Dk. 46 Semedo ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

50. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Talisca'nın pasında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu çıkardığı topu, kale sahası önüne hareketlenen Nene, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-0

53. dakikada Kayserispor golü buldu. Sol kanattan ceza sahasına yönelen Cardoso, kale sahasına hareketlenen Onugkha'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 3-1.

64. dakikada Fenerbahçe bir gol daha kaydetti. Orta alanda topla buluşan Fred, savunmanın arasından gönderdiği pasla meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Bu futbolcu bekletmeden plase vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.

74. dakikada Kayserispor farkı yeniden 2'ye indirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Opoku, orta sahaya gelip savunmanın arkasına sarkan Onugkha'yı toplu buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez yerden sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 4-2.

87. dakikada sol kanatta topla buluşan Brown, ceza yayı önündeki Bartuğ Elmaz'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu uzaklaştırmayı başardı.

90+3. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Carole'ün ceza asahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Tuci kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Filistinli esire cinsel saldırıyı ortaya çıkarmıştı! Eski Askeri Başsavcı 'intihar' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hedefteki eski Askeri Başsavcı intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.