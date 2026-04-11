Fenerbahçe, Deplasmanda Karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 yendi ve puanını 66'ya çıkararak lider Galatasaray ile olan farkı 1'e düşürdü.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertliler sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçeye galibiyeti getiren golleri 45 artı 1. dakikada N'Golo Kante, 60 ile 87. dakikalarda Anderson Talisca ve 62. dakikada Dorgeles Nene kaydetti.

Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 66'ya yükseltti ve maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü. Kayserispor ise 23 puanda kaldı.

