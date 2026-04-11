Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 0 Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarıyı Fenerbahçe, Kante'nin golüyle 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Nene topu müsait durumdaki Guendouzi'ye çıkardı. Guendouzi'nin ceza sahası içerisinde kaleyi karşıdan gören noktadan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

11. dakikada Kante ceza sahası yayının biraz gerisinde topu sol kanatta müsait pozisyondaki Brown'a aktardı. Brown'un çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı çıkardı.

26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Chalov, ceza sahası içine girdikten sonra topu arka direğe gönderdi. Burada bulunan Cardoso dokunamayınca meşin yuvarlak dışarı gitti.

36. dakikada Oosterwolde'nin orta sahadan yaptığı ortayı Kayserispor savunması karşıladı. Savunmadan dönen topu alan Talisca'nın gelişine vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı çıkardı.

45+1. dakikada Kerem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayında bulunan Kante'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek

Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz, Bennasser, Makarov, Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov

Yedekler: Onurcan Piri, Benes, Onugkha, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Mane, Tuci, Ramazan Civelek, Görkem Sağlam

Teknik Direktör: Erling Moe

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Fred, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Musaba, Levent Mercan, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Gol: Kante (dk. 45+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Makarov (Kayserispor), Oosterwolde, Ederson, Fred (Fenerbahçe) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
