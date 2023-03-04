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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler

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