Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de 6 değişiklik

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de 6 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile evinde karşılaşan Fenerbahçe, Konyaspor maçının 11'ine göre bu müsabakada 6 değişik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile evinde karşılaşan Fenerbahçe, Konyaspor maçının 11'ine göre bu müsabakada 6 değişik yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde geçen haftaki Konyaspor maçına göre Kayserispor müsabakasının 11'de 1'i zorunlu 6 değişiklik yaptı. Konyaspor mücadelesine 11'de başlayan Valencia kırmızı kart cezalısı, Lemos ise kadroda yer almazken, Emre Mor, Miha Zajç, Diego Rossi ve Lincoln ise yedek kulübesinde yer aldı. Bu futbolcuların yerine stoperde Gustavo Henrique, orta sahada Crespo, sol kanatta Alioski, hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Joao Pedro ilk 11'de görev yaptı.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe'de 7 futbolcu çeşitli gerekçelerle Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kırmızı kart cezalısı Valencia, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve Nazım Sangare ile sakatlıktan yeni çıktığı için fizik kondisyon eksiği bulunan Serdar Aziz kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yanı sıra Lemos, Novak ve Burak Kapacak da teknik heyet tarafından maç kadrosuna alınmadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Fenerbahçe Konyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title