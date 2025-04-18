Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç için antrenman yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman core çalışmalarıyla başladı, ardından sahada koordinasyon ve pas çalışmaları ile devam etti.
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılarak pas çalışmaları yapan futbolcular günün antrenmanını taktiksel ve bireysel programlarla noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idman ile Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor