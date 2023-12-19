Fenerbahçe Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını havalimanında çiçeklerle karşıladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 17: 50'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı iç hatlar yolcu çıkışına geldi. Taraftarlar, Kayseri'ye gelen sarı-lacivertli futbolcuları çiçeklerle karşılarken, takımı taşıyan otobüsü otele tezahüratlar ve meşalelerle uğurladı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 17: 00'de başlayacak.