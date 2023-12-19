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Fenerbahçe Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi

19 Aralık 2023 18:23 Güncelleme: 18:24 Abone Ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi. Takım, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı ve otelde konaklayacak.