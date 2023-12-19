Fenerbahçe Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi. Takım, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı ve otelde konaklayacak.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Mondihome Kayserispor ile yapacağı karşılaşma için Kayseri'ye geldi.
Fenerbahçe kafilesi, yarınki karşılaşma için uçakla Kayseri Havalimanı'na ulaştı.
Sarı-lacivertli takımı, havalimanı çıkışında Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla karşıladı.
Takım, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe maçı, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.