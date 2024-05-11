Fenerbahçe, Kayserispor maçı için hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalar yapıldı ve takım kampa girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u aırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Mondihome Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.