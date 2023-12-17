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Fenerbahçe, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

17 Aralık 2023 15:00 Güncelleme: 15:01 Abone Ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda takım, ısınma, çabukluk, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.