Fenerbahçe, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda takım, ısınma, çabukluk, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında çarşamba günü Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklara yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.