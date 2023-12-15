Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, antrenmanlara başladı. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Mondihome Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçların ardından yapılan bireysel organizasyonlarla tamamlandı.