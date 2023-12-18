Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı. Takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.