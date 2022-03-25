Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun özel program dahilinde çalıştığı, Attila Szalai'nin ise tedavisine devam edildiği belirtildi.